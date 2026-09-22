Что известно о атаке на предприятие в Житомире
Телеграм-каналы сообщают, что произошел масштабный пожар.
Отмечается, что предприятие производит электрические кабельные системы для таких автомобилей:
- Volkswagen;
- Audi;
- BMW;
- Mercedes-Benz;
- Porsche.
Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко подтвердил факт удара. Он написал, что россияне продолжают свой террор, нанося удары по гражданской инфраструктуре Житомирской области.
Сегодня враг в очередной раз нанес удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине, которое уже пострадало от предыдущих обстрелов,
– сообщил Бунечко.
В результате атаки никто не пострадал. На данный момент на объекте работают экстренные службы и специалисты, которые устраняют последствия обстрела и фиксируют преступление.