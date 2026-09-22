Що відомо про атаку на підприємство у Житомирі

Телеграм-канали пишуть, що виникла масштабна пожежа.

Наголошується, що підприємство виготовляє електричні кабельні системи для таких авто:

Volkswagen;

Audi;

BMW;

Mercedes-Benz;

Porsche.

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив факт удару. Він написав, що росіяни продовжують свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини.

Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів,

– повідомив Бунечко.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Станом на зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують злочин.

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Нагадаємо, що підприємство Kromberg & Schuber зазнало атаки на початку серпня. Через значний рівень пошкоджень завод призупинив роботу на невизначений термін.

Зокрема, Росія наразі активно атакує підприємства. У ніч проти 22 вересня росіяни завдали удару по промисловому заводу Interpipe у Дніпрі.

А 17 серпня, Росія знову атакувала "Запоріжсталь". І це вже була четвера атака за останній час.