Що відомо про атаку на підприємство у Житомирі
Телеграм-канали пишуть, що виникла масштабна пожежа.
Наголошується, що підприємство виготовляє електричні кабельні системи для таких авто:
- Volkswagen;
- Audi;
- BMW;
- Mercedes-Benz;
- Porsche.
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив факт удару. Він написав, що росіяни продовжують свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини.
Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів,
– повідомив Бунечко.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Станом на зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують злочин.
Нагадаємо, що підприємство Kromberg & Schuber зазнало атаки на початку серпня. Через значний рівень пошкоджень завод призупинив роботу на невизначений термін.
Зокрема, Росія наразі активно атакує підприємства. У ніч проти 22 вересня росіяни завдали удару по промисловому заводу Interpipe у Дніпрі.
А 17 серпня, Росія знову атакувала "Запоріжсталь". І це вже була четвера атака за останній час.