Росіяни двічі поспіль вдарили по одному з найбільших фармскладів України Universal logistic

Російські війська два дні поспіль завдають повітряних ударів по складу компанії Universal logistic у Бориспільському районі Київської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення одного з двох найбільших фармацевтичних логістичних комплексів України площею 21 тисяча квадратних метрів.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на джерело на фармацевтичному ринку.

Які подробиці ворожого обстрілу?

Співрозмовник ЕП зазначив, що об'єкт у Бориспільському районі обслуговує провідних дистриб'юторів, які забезпечують медикаментами аптечні мережі по всій країні.

Через безперервні обстріли та тривалі повітряні тривоги постачальники наразі позбавлені можливості вивезти збережені товари з території комплексу.

Інформації про поранених чи загиблих унаслідок ворожої атаки наразі немає.

Нагадаємо, що ввечері 12 вересня факт ураження складських приміщень у Бориспільському районі офіційно підтвердила Київська обласна військова адміністрація.

Логістичний центр Universal logistic відповідав найвищим стандартам якості зберігання фармацевтичної продукції та мав загальну площу складів у 21 тисячу квадратних метрів.

Уражений об'єкт є одним із двох найбільших фармацевтичних логістичних хабів на території України. Інший критичний об'єкт галузі, який належить компанії Біокон, зазнав російського удару 3 вересня.

Ситуація з забезпеченням ліками та системні атаки

В окремих регіонах країни вже спостерігається зростання попиту на певні групи лікарських засобів, через що аптечні запаси скорочуються, а наявних обсягів у деяких закладах може вистачити лише на кілька тижнів.

Втім, очільник Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявив, що атаки на склади не спричинили системного дефіциту, адже аптечні мережі володіють резервами на один-два місяці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог системно нищить цивільну логістику: 8 вересня балістичними ракетами повторно вдарили по складах дистриб'ютора Оптіма-Фарм у Києві, а на початку вересня знищили сотні тонн медикаментів мережі "Аптека Доброго Дня". Крім того, серії обстрілів зазнали гуманітарні об'єкти ВООЗ у Дніпрі та поблизу столиці.