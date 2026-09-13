Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник на фармацевтическом рынке.

Каковы подробности вражеского обстрела?

Собеседник "ЭП" отметил, что объект в Бориспольском районе обслуживает ведущих дистрибьюторов, которые снабжают лекарствами аптечные сети по всей стране.

Из-за непрекращающихся обстрелов и длительных воздушных тревог поставщики пока лишены возможности вывезти сохранившиеся товары с территории комплекса.

Информации о раненых или погибших в результате вражеской атаки пока нет.

Напомним, что вечером 12 сентября факт поражения складских помещений в Бориспольском районе официально подтвердила Киевская областная военная администрация.

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Логистический центр Universal logistic соответствовал самым высоким стандартам качества хранения фармацевтической продукции и имел общую площадь складов в 21 тысячу квадратных метров.

Пострадавший объект является одним из двух крупнейших фармацевтических логистических хабов на территории Украины. Другой критически важный объект отрасли, принадлежащий компании "Биокон", подвергся российскому удару 3 сентября.

Ситуация с обеспечением лекарствами и системные атаки

В отдельных регионах страны уже наблюдается рост спроса на определенные группы лекарственных средств, потому что аптечные запасы сокращаются, а имеющихся объемов в некоторых учреждениях может хватить лишь на несколько недель.

Впрочем, глава Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов заявил, что атаки на склады не привели к системному дефициту, ведь аптечные сети располагают резервами на один-два месяца.

Напомним, ранее мы писали, что враг систематически уничтожает гражданскую логистику: 8 сентября баллистическими ракетами повторно нанесли удар по складам дистрибьютора "Оптима-Фарм" в Киеве, а в начале сентября уничтожили сотни тонн медикаментов сети "Аптека Доброго Дня". Кроме того, серии обстрелов подверглись гуманитарные объекты ВОЗ в Днепре и вблизи столицы.