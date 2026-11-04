Атака на Одещину: ТЦ призупинив роботу внаслідок удару росіян

У ніч проти 4 листопада російські війська здійснили атаку на Одеську область. Ворог поцілив в об'єкти енергетики та комерційної нерухомості.

Що відомо про наслідки російських ударів на Одещині

Зокрема, серйозних пошкоджень зазнала будівля популярного торговельного центру, про що повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пожежу в приміщенні ТЦ вдалося швидко ліквідувати. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Водночас у торговому центрі "Сім'я" вже прокоментували поточну ситуацію. Там підтвердили факт пошкоджень.

На жаль, цієї ночі ТЦ "Сім’я" зазнав пошкоджень від ворожого удару,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Наразі торговий центр тимчасово не працює, але компанія намагатиметься якнайшвидше відновити роботу.

Про відновлення роботи українців повідомлять на сторінці торгового центру.

Нагадаємо, що Росія регулярно завдає ударів по бізнесу. Лише наприкінці жовтня окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі. Йдеться про City Mall, який припинив працювати ще у вересні цього року.

Також росіяни атакували реактивним дроном ще один ТЦ у Харкові. Внаслідок атаки декілька людей постраждали.