Росія знову атакує Одещину: ворог вдарив по фермі

Росіяни вдарили по території працюючої птахоферми на Одещині. Внаслідок удару було пошкоджено дах з сонячними панелями.

Що відомо про наслідки російської атаки

Частина свійської птиці загинула, про що повідомив очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Виникла пожежа. Але вона вже була ліквідована.

Тривають заходи з усунення наслідків атаки,

– написав Кіпер.

Як зазначили у ДСНС, вогнеборцям вдалось врятувати значну кількість птахів. Але, на жаль, частина свійської птиці загинула.

Нагадаємо, що ворог наразі активно атакує українські регіони, зокрема й Одеську область. У понеділок, 14 вересня, стало відомо, що російська атака знищила сортувальний центр EVA в Одесі.

З цього центру товари направлялися до магазинів EVA в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Зокрема, розмір завданих збитків ще не оголосили.

Також російська армія атакувала склад одного з найбільших дистрибʼюторів ліків "БаДМ". Він знаходиться на краю Одеси у Хаджибейському районі міста.