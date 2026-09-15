Що відомо про наслідки російської атаки

Частина свійської птиці загинула, про що повідомив очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Виникла пожежа. Але вона вже була ліквідована.

Тривають заходи з усунення наслідків атаки,

– написав Кіпер.

Як зазначили у ДСНС, вогнеборцям вдалось врятувати значну кількість птахів. Але, на жаль, частина свійської птиці загинула.

Нагадаємо, що ворог наразі активно атакує українські регіони, зокрема й Одеську область. У понеділок, 14 вересня, стало відомо, що російська атака знищила сортувальний центр EVA в Одесі.

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З цього центру товари направлялися до магазинів EVA в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Зокрема, розмір завданих збитків ще не оголосили.

Також російська армія атакувала склад одного з найбільших дистрибʼюторів ліків "БаДМ". Він знаходиться на краю Одеси у Хаджибейському районі міста.