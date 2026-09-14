Які наслідки атаки

Склад, через який товари надходили до магазинів одразу трьох областей, згорів, повідомила пресслужба компанії в коментарі Forbes Ukraine.

Саме з одеського сортувального центру товари направлялися до магазинів EVA:

в Одеській області;,

у Миколаївській області;

та в Херсонській області.

На щастя, працівники центру під час російської атаки не постраждали.

Однак розмір завданих збитків компанія назвати поки не може. Масштаб руйнувань ще оцінюють.

Водночас команда мережі EVA працює над тим, щоб зменшити наслідки від удару та знищення об'єкта для постачання в її магазини, розташовані в регіоні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Наслідки удару по сортувальному центру EVA / пресслужба компанії / Forbes Ukraine

Наскільки великою є мережа EVA

EVA є найбільшою в Україні мережею магазинів косметики та парфумерії. Компанія продовжує працювати, попри повномасштабну війну, та регулярно зазнає ризиків через російські атаки на торгівельну інфраструктуру.

За підсумками 2025 року чистий дохід компанії становив 31,8 мільярда гривень, тобто на 18% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток сягнув 1,1 мільярда гривень.

Станом на кінець березня 2026 року мережа налічувала 1 173 торгові точки по всій Україні..

Попередні атаки на мережу EVA

Нагадаємо, лише 18 серпня вранці Росія вдарила дронами по розподільчому центру EVA у Броварах Київської області. Після удару спалахнула пожежа. Проте внаслідок атаки на об'єкт люди не постраждали.

Після оцінки збитків мережа EVA щвидко перебудувала логістику, а постачання товарів почали координувати за новою схемою разом із партнерами. Разом з тим компанія продовжила приймати і виконувати замовлення, зроблені на сайті.