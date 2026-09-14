Каковы последствия атаки
Склад, через который товары поступали в магазины сразу трех областей, сгорел, сообщила пресс-служба компании в комментарии Forbes Ukraine.
Именно из одесского сортировочного центра товары направлялись в магазины EVA:
- в Одесской области;
- в Николаевской области;
- и в Херсонской области.
К счастью, сотрудники центра во время российской атаки не пострадали.
Однако размер нанесенного ущерба компания пока назвать не может. Масштаб разрушений еще оценивается.
В то же время команда сети EVA работает над тем, чтобы смягчить последствия удара и уничтожения объекта для поставок в ее магазины, расположенные в регионе.
Последствия удара по сортировочному центру EVA / пресс-служба компании / Forbes Ukraine
Насколько большая сеть EVA
EVA – крупнейшая в Украине сеть магазинов косметики и парфюмерии. Компания продолжает работать, несмотря на полномасштабную войну, и регулярно подвергается рискам из-за российских атак на торговую инфраструктуру.
По итогам 2025 года чистый доход компании составил 31,8 миллиарда гривен, то есть на 18% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла 1,1 миллиарда гривен.
По состоянию на конец марта 2026 года сеть насчитывала 1 173 торговых точки по всей Украине.
Предыдущие атаки на сеть EVA
Напомним, всего 18 августа утром Россия нанесла удар дронами по распределительному центру EVA в Броварах Киевской области. После удара вспыхнул пожар. Однако в результате атаки на объект люди не пострадали.
После оценки ущерба сеть EVA быстро перестроила логистику, а поставки товаров начали координировать по новой схеме совместно с партнерами. При этом компания продолжила принимать и выполнять заказы, сделанные на сайте.