Межа серйозної кризи: російська економіка перебуває під тиском

Росія продовжує йти на дедалі більші ризики та зазнає значних втрат заради війни проти України. Зокрема, російська економіка перебуває на межі "серйозної кризи".

Що наразі відбувається у Росії

Інформацію про проблеми у країні-агресорці повідомила Данська служба військової розвідки (DDIS), про що пише Axios.

Серед причин труднощів російської економіки, зокрема, значні витрати на оборону та міжнародні санкції.

Як пише Axios, від початку вторгнення у лютому 2022 року російські військові зазнали понад 1 мільйон втрат.

Влітку, за оцінками, темпи втрат перевищували темпи набору нових військових.

Агресивна поведінка Росії частково зумовлена тим, що президент України Володимир Зеленський називає "далекобійними санкціями", тобто успішними ударами вглиб Росії по критично важливій інфраструктурі,

– йдеться у матеріалі.

Очікується, що президент Володимир Путін продовжить агресивні дії проти сусідів України та її партнерів, однак DDIS не виявила "жодних ознак" підготовки до вторгнення в країну НАТО.

Нагадаємо, що у понеділок, 28 вересня, Рада Європейського Союзу офіційно затвердила оновлений санкційний список через незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Росії. Під обмеження потрапив навіть президент республіки Татарстан Рустам Мінніханов.

А Володимир Зеленський у вівторок, 29 вересня, повідомив, що були затверджені далекобійні санкції проти Росії за жовтень.