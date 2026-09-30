Що наразі відбувається у Росії
Інформацію про проблеми у країні-агресорці повідомила Данська служба військової розвідки (DDIS), про що пише Axios.
Серед причин труднощів російської економіки, зокрема, значні витрати на оборону та міжнародні санкції.
- Як пише Axios, від початку вторгнення у лютому 2022 року російські військові зазнали понад 1 мільйон втрат.
- Влітку, за оцінками, темпи втрат перевищували темпи набору нових військових.
Агресивна поведінка Росії частково зумовлена тим, що президент України Володимир Зеленський називає "далекобійними санкціями", тобто успішними ударами вглиб Росії по критично важливій інфраструктурі,
– йдеться у матеріалі.
Очікується, що президент Володимир Путін продовжить агресивні дії проти сусідів України та її партнерів, однак DDIS не виявила "жодних ознак" підготовки до вторгнення в країну НАТО.
Нагадаємо, що у понеділок, 28 вересня, Рада Європейського Союзу офіційно затвердила оновлений санкційний список через незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Росії. Під обмеження потрапив навіть президент республіки Татарстан Рустам Мінніханов.
А Володимир Зеленський у вівторок, 29 вересня, повідомив, що були затверджені далекобійні санкції проти Росії за жовтень.