Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський

Окрім затвердження далекобійних санкцій на жовтень, на нараді визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року.

Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення,

– зазначив Зеленський.

Також обговорили систему протидії реактивним "Шахедам", зокрема визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю.

"Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї", – зазначив президент.

Також триває робота й щодо додаткових захисних технологічних рішень і більшої кількості ефективних перехоплювачів.

Нагадаємо, що раніше президент повідомив, що Україна домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця цього року за прискореною процедурою. Вже передали й термінові постачання боєприпасів до цих бортів.