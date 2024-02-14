Лише санкцій мало, – Пендзин сказав, як ефективно притиснути російську економіку

Санкції вдарили по тіньовому флоту Росії, який перевозив тамтешню нафту. З 50 танкерів близько половина зараз не транспортує її. Але можна ще сильніше вдарити по економіці Росії.

Про це 24 Каналу розповів економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що тут йдеться саме про тіньовий флот. Адже російська нафта цілком легально торгується за ціною у 60 доларів за барель.

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Вже є приблизні оцінки, наскільки сильно може впасти дохід Росії від удару по тіньовому продажу. Йдеться про 10 мільярдів доларів. Це – велика цифра. Але загальний обсяг доходу Росії від продажу нафти за 2023 рік – 200 мільярдів доларів.

Як можна ще сильніше вдарити по російській економіці

Як наголосив Пендзин, самих санкцій недостатньо. Важливо також вводити покарання для фізичних осіб за допомогу в униканні обмежень. І вже є позитивні приклади.

Скажу просто. Лише санкцій мало. Треба ввести покарання для фізичних осіб, які допомагають обходити санкції. З юридичними особами дещо інша ситуація. Сьогодні Росія зробила одну юридичну особу – і на неї наклали санкції. Завтра росіяни створять іншу. А-от засудження фізичних осіб за обхід санкцій – інша справа,

– сказав Пендзин.

Важливо, що прогрес у цьому демонструють Сполучені Штати. Загалом зараз усі операції щодо нафти проходять в американських доларах. Відповідно вони підпадають під юрисдикцію міністерства фінансів США. Як тільки там почалися переслідування фізичних осіб, які, як правило, мають російські паспорти, так одразу з цього пулу почали випадати охочі допомагати обходити санкції.

Європейці ще до цього досвіду не дійшли. Так, є санкційні обмеження, але жодного переслідування конкретних фізичних осіб за сприяння в обході санкцій немає. Цей консенсус, який вимагає 100% погодження усіх членів ЄС, зводить багато речей нанівець. Штати можуть собі більше у цьому дозволити. Приклади вже є. Наскільки довго це продовжиться – до листопада точно. А далі все залежить від вибору американського народу,

– зауважив Пендзин.

Російська нафта: коротко