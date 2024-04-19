Випуск боргових зобов'язань під активи Росії має юридичні ризики

Президентка Європейського центробанку (ЄЦБ) Крістін Лагард попередила США, що їх план з передачі заморожених російських активів на користь військової допомоги України, є порушенням міжнародного права. Мовиться про суму у понад 260 мільярдів євро.

План США з випуску боргових зобов'язань

У ЗМІ написали, що світові лідери ніяк не можуть дійти згоди у питанні передачі Україні заморожених активів.

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Коментарі Лагард вказують на трансатлантичний розкол через намагання залучити десятки мільярдів євро боргу для України під заставу майбутніх прибутків від російських державних активів, заморожених західними країнами,

– йдеться у матеріалі.

Лагард у своєму виступі перед міністрами фінансів інших країн заявила, що такі пропозиції США викликають серйозне занепокоєння серед юристів, в тому числі в адміністрації США.

Я бачила чотири різні схеми або пропозиції обійти те, що багато інших юристів і адвокатів – в тому числі в деяких адміністраціях цієї країни – вважають дуже серйозною юридичною перешкодою, яка може бути витлумачена як порушення правового міжнародного порядку,

– сказала вона.

Вона додала, що обговорення тривають і Росія у будь-якому разі повинна заплатити за свої дії в Україні.

Перехід від заморожування активів до їхньої конфіскації та продажу – це те, на що потрібно дивитися дуже уважно… порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити; який ви хотіли б, щоб Росія поважала,

– пояснила політикиня.

Що сказали у G7

Група країн G7 виступила після безрезультатних дебатів та заявила, що підтримує Україну й шукатиме найкраще рішення щодо активів і надалі.

Ми продовжимо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України, відповідно до міжнародного права і наших відповідних правових систем,

– йдеться у спільній заяві.

Думки розділилися, Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі, а от на думку європейських чиновників це може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки.

Європейські лідери агітують надати Києву лише прибутки від утримання цих грошей.