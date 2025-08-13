У Європі зберігаються заморожені активи Росії на суму 260 мільярдів євро. Їх можуть конфіскувати на користь України, проте з цього приводу є сумніви.

Скільки активів Росії зберігають в Європі?

Європа тримає в руках російські активи, що може бути козирем, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дивіться також Стануть відповідним джерелом: у НБУ прокоментували ситуацію з замороженими активами Росії

Відсотки з них спрямовують на допомогу Україні, проте на повну конфіскацію Європа не наважується. Активи зберігають в готівці, або реінвестували в цінні папери, вони розкидані по різних західних юрисдикціях. Більша частина цих коштів знаходиться в Європі.

Близько 190 мільярдів євро зберігається в бельгійській кліринговій палаті Euroclear, а до 20 мільярдів євро – у французькому Clearstream. Теоретично кожна країна, в якій зберігаються російські активи, може ухвалити рішення про їхню конфіскацію та передачу до фонду для України, проте цього не роблять.

Чому конфіскація стане загрозою для ЄС?

Європа має юридичні і політичні сумніви з приводу конфіскації активів. Деякі західні держави вважають, що краще було б зберегти їх як козир для майбутніх переговорів про припинення війни в Україні або для фінансування відбудови.

Інші, зокрема Європейський центральний банк, попереджають, що конфіскація активів може завдати шкоди репутації Європи як надійного місця для ведення бізнесу і відлякати інвесторів.

Що робитимуть з майном російських олігархів?

Європейські уряди додатково заморозили тисячі приватних активів, що належать близько 2 000 громадянам Росії. Багато з них зареєстровано на членів сім'ї, трасти або підставні компанії, через що складніше довести право власності.

Конфіскація такого майна складніша, оскільки вимагає чітких правових підстав, що пов'язують активи зі злочинною діяльністю. Без міцних доказів конфіскація порушить права власності, а законні власники можуть оскаржити конфіскацію в суді.

Нагадаємо, що яхту Amadea російського олігарха, конфісковану на Фіджі, виставили на аукціон у США з початковим депозитом 10 мільйонів доларів.

Раніше судном володів Сулейман Керімов – російський мільярдер, якого називали "російським Гетсбі". З 2018 року він перебував під санкціями через зв'язки з Путіним.