Словаччина почала купувати російський газ через "Турецький потік"

З 1 лютого словацька енергетична компанія SPP розпочала імпорт російського газу до країни через "Турецький потік". Точні обсяги поставок наразі не розкриваються.

Словаччина продовжує купувати російський газ

З квітня обсяги поставок цим маршрутом зростуть удвічі, передає 24 Канал з посиланням на TASR.

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Голова правління SPP Войтех Ференц зазначив, що контракт із російським "Газпромом" залишається чинним. Він додав, що вартість транзиту газу цим маршрутом значно нижча, ніж альтернативними постачальниками.

Навіть за умов діючої угоди Словаччина, ймовірно, використовуватиме альтернативний маршрут із Німеччини через Чехію, для якого SPP вже зарезервувала транзитні потужності.

Причина в тому, що газопровід має обмежену пропускну здатність через територію Угорщини. А це не дозволяє повністю покрити потреби країни в енергоносіях.

Зауважте! У січні компанія задовольняла потреби своїх клієнтів переважно із запасів газу у власних підземних сховищах, які досі залишаються вищими за середній рівень.

Ціни на газ у Європі

Сьогодні ціни на газ залишаються вищими за середні довгострокові показники, досягаючи 53 євро за мегават-годину. Для порівняння, у грудні, до припинення транзиту через Україну, ціни коливалися на рівні близько 40 євро за мегават-годину. Високі транзитні збори за альтернативні маршрути також створюють додатковий фінансовий тиск.

До слова! Трейдери занепокоєні щодо можливого дефіциту газу влітку, коли країни ЄС повинні заповнити свої сховища для дотримання директиви Єврокомісії щодо забезпечення достатніх запасів на наступний опалювальний сезон.