Після зустрічі Путіна та Сі: російський імпорт із Китаю знову зріс

Експорт з Китаю до Росії у червні збільшився майже на 4%. Втім, російські покупці зазнали труднощів у здійсненні платежів через санкції США.

Імпорт із Китаю та санкції: з чим стикнулася Росія

Російський імпорт з Китаю почав зростати попри проблеми з платежами, що викликані загрозою введення додаткових санкцій США проти російської біржі. Як стало відомо, загальний обсяг експорту до Китаю у червні збільшився на 8,6% у річному вимірі, досягнувши найвищого рівня за майже два роки.

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Як повідомляється, питання оплати імпорту з Китаю було вирішено після зустрічі Володимира Путіна з китайським колегою Сі Цзіньпіном у травні. Малі регіональні банки почали приймати юані з Росії, щоб захистити великих кредиторів, які припинили обслуговувати угоди з російськими підприємствами через обхід санкцій.

! У червневому звіті Банку Росії зазначено, що імпортери стикаються з затримками і труднощами при проведенні зовнішніх платежів після оголошення США про запровадження пакета санкцій у червні.

За даними, експорт з Китаю до Росії склав 9,9 мільярда доларів, що залишається все ще низьким показником порівняно з тими обсягами, що були зафіксовані наприкінці минулого року. Відтак, протягом перших шести місяців 2024 року експорт зменшився приблизно на 1% порівняно з відповідним періодом у 2023 році.