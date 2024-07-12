Импорт из Китая и санкции: с чем столкнулась Россия

Российский импорт из Китая начал расти несмотря на проблемы с платежами, вызванные угрозой введения дополнительных санкций США против российской биржи. Как стало известно, общий объем экспорта в Китай в июне увеличился на 8,6% в годовом измерении, достигнув самого высокого уровня за почти два года.

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Как сообщается, вопрос оплаты импорта из Китая был решен после встречи Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином в мае. Малые региональные банки начали принимать юани из России, чтобы защитить крупных кредиторов, которые прекратили обслуживать сделки с российскими предприятиями из-за обхода санкций.

Интересно! В июньском отчете Банка России указано, что импортеры сталкиваются с задержками и трудностями при проведении внешних платежей после объявления США о введении пакета санкций в июне.

По данным, экспорт из Китая в Россию составил 9,9 миллиарда долларов, что остается все еще низким показателем по сравнению с теми объемами, что были зафиксированы в конце прошлого года. Поэтому, течение первых шести месяцев 2024 экспорт уменьшился примерно на 1% по сравнению с соответствующим периодом в 2023 году.