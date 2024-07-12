Экономист Максим Блант объяснил 24 Каналу, что причины снижения экспорта могут быть разными – от работ на нефтепроводах до пробок на железной дороге, ведь в порт нефть еще нужно доставить. Однако делать выводы о сокращении добычи или экспорта российской нефти пока рано.

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Прибыли сократятся

В то же время из-за санкций доступ России к западному оборудованию затруднен. Именно из-за отсутствия у нее возможности пользоваться современными западными технологиями добыча нефти на российской территории будет сокращаться.

По мере истощения скважин этот процесс будет необратимым,

– подчеркнул экономист.

Также благодаря санкциям Евросоюза, Великобритании и США против теневого флота России, с помощью которого она пытается экспортировать свою нефть, удалось остановить 53 танкера – это 7 – 8% от их общего количества.

Кроме того, удары Украины по российским НПЗ повлияли на сокращение объема нефтепереработки в России на 17%.

Поэтому, по мнению экономиста, российский нефтяной комплекс находится под двойным ударом. С одной стороны Москва не может увеличить экспорт из-за того, что ее теневой флот отслеживают и отлавливают. С другой стороны – России не удается больше перерабатывать нефти именно из-за ударов по НПЗ.

Соответственно сократятся доходы нефтяных компаний и уменьшатся поступления налогов в бюджет. Однако это произойдет вероятно во втором полугодии 2024 года,

– предположил Максим Блант.

Напомним, что в частности Великобритания усилила давление на теневой флот России, введя соответствующих 50 санкционных обозначений и спецификаций. Кроме того, под ограничением будут находиться также учреждения финансовой системы России и поставщики, которые поддерживают ее военное производство.