Россия потеряла долю нефтепереработки

Высокопоставленный чиновник НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне отметил, что украинские удары из различных видов оружия могут достигать глубоких территорий России и наносить значительный ущерб российской экономике.

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Мы действительно видим, что удары Украины по российской территории имеют влияние на российскую экономику, на нефтепереработку, на российский экспорт энергоносителей, – сказал чиновник.

По его словам, влияние настолько значительное, что Россия ввела внутренние ограничения на экспорт бензина и другие ограничения.

Объем российской нефтепереработки сократился примерно на 17%. И чиновник убежден, что это будет продолжаться.

К слову! В мае США заявили, что удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России и привели к росту внутренних цен на топливо.