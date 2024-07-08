Усиление давления на теневой флот

США и их союзники уже приняли меры для ограничения доходов России от продажи нефти. Однако, Россия все чаще находит способы обходить санкции, что создает дополнительное давление на администрацию президента США Джо Байдена. Более того, именно представители Минфина намерены усилить давление на так называемый теневой флот танкеров, позволяющий России продавать нефть по цене, превышающей лимит в 60 долларов за баррель.

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Однако, экономические советники в Белом доме обеспокоены возможным ростом цен на нефть этим летом и повышением цен на бензин в США, что может негативно повлиять на предвыборную кампанию Байдена. А потому не спешат с принятием решения. Впрочем, пока должностные лица Минфина все равно хотят, чтобы администрация найдена накладывала на танкеры теневого флота России конкретные штрафы.

Заметьте! В прошлом месяце европейские чиновники приняли решение о наказании российских судов, которые нарушают санкции, поставляя сжиженный газ. К этому варианту могут добавить предложение и от Минфина США.