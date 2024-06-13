Великобритания усиливает давление на Россию
Речь идет о введении 50 новых санкционных обозначений и спецификаций. Кроме этого, под ограничения попадают еще и учреждения российской финансовой системы и поставщики, которые поддерживают российское военное производство.
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Великобритания всегда будет стоять бок о бок с Украиной в ее борьбе за свободу. Сегодня мы снова усиливаем экономическое давление через санкции, чтобы уменьшить способность России финансировать свою военную машину. Путин должен проиграть, и крайне важно лишить его возможности финансировать длительный конфликт.
- Налог на добычу нефти, собранный Кремлем в 2023 году, составил 8,9 триллиона рублей,
- Это 31% от общих федеральных доходов.
Чего еще коснутся санкции
В то же время кроме теневого флота ограничения против России будут касаться поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и материально-технического обеспечения для российской армии.
Речь идет об организациях, базирующихся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также корабли, которые транспортируют военные товары из Северной Кореи в Россию.