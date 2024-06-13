Великобритания усиливает давление на Россию

Речь идет о введении 50 новых санкционных обозначений и спецификаций. Кроме этого, под ограничения попадают еще и учреждения российской финансовой системы и поставщики, которые поддерживают российское военное производство.

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Риши Сунак Премьер-министр Великобритании Великобритания всегда будет стоять бок о бок с Украиной в ее борьбе за свободу. Сегодня мы снова усиливаем экономическое давление через санкции, чтобы уменьшить способность России финансировать свою военную машину. Путин должен проиграть, и крайне важно лишить его возможности финансировать длительный конфликт.

Напоминаем! Теневой флот Россия использует для того, чтобы обходить санкции G7, а также для того, чтобы продолжать неограниченную торговлю нефтью. Известно, что экспорт нефти является едва ли не важнейшим источником дохода России, которое она использует для финансирования войны в Украине.

Налог на добычу нефти, собранный Кремлем в 2023 году, составил 8,9 триллиона рублей,

Это 31% от общих федеральных доходов.

Чего еще коснутся санкции

В то же время кроме теневого флота ограничения против России будут касаться поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и материально-технического обеспечения для российской армии.

Речь идет об организациях, базирующихся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также корабли, которые транспортируют военные товары из Северной Кореи в Россию.

Обратите внимание! С февраля 2022 года введенные санкции против России лишили страну активов и доходов на сумму более 400 миллиардов долларов. Это эквивалентно еще 4 годам финансирования вторжения.