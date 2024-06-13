Ограничения металлургического импорта

По данным Евростата, прошлом году Евросоюз импортировал 4,8 миллиона тонн российской металлургической продукции на сумму 2,4 миллионов евро.

Читайте также Продажа чипов и других товаров в Россию будет под запретом, - Bloomberg

Введенные 30 мая ограничительные меры Евросоюза в отношении российских и белорусских сельскохозяйственных продуктов начнут действовать с 1 июля, фактически прекращая их импорт в страны ЕС.

Обратите внимание! Согласно постановлению Совета ЕС, пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из России и Беларуси повышаются до 95 евро за тонну в большинстве случаев.

Качка отметил, что это "очень хорошее решение", поскольку оно, в отличие от санкций, не имеет безопасностного характера.

Там нет гуманитарных вопросов, которыми очень манипулирует Россия. Решение никак не влияет на поставки продуктов на мировые рынки, особенно на Глобальный Юг,

– отметил Качка.

Решение не влияет на поставки продовольствия на мировые рынки, особенно на Глобальный Юг, отметил он. Оно также снимает напряжение между Украиной и европейскими фермерами, поскольку проблемы для польских и французских производителей создавало именно присутствие на рынке ЕС российских агротоваров, а не украинских.

Интересно! Такая же стратегия может быть применена к металлургической продукции из России. Утка отметил, что часть сталелитейных мощностей в ЕС зависит от сырья из России, что делает этот вопрос чувствительным.

Что с импортом российской металлургической продукции

Качка подчеркнул, что импорт российской металлургической продукции в ЕС остается значительным. В 2023 году ЕС импортировал 4,8 миллиона тонн российской продукции ГМК на сумму 2,4 миллиарда евро.

Интересно! По данным European Policy Center, до 90% некоторых типов никеля, используемых в Европе, поступает от российских поставщиков.

Несмотря на санкции, российский горно-металлургический комплекс успешно экспортирует продукцию в страны ЕС. В то же время ЕС не нуждается в российском и белорусском импорте зерновых и масличных культур, поскольку производит более 300 миллионов тонн ежегодно и является нетто-экспортером.