Обмеження металургійного імпорту
За даними Євростату, минулого року Євросоюз імпортував 4,8 мільйона тонн російської металургійної продукції на суму 2,4 мільйонів євро.
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Запроваджені 30 травня обмежувальні заходи Євросоюзу щодо російських та білоруських сільськогосподарських продуктів почнуть діяти з 1 липня, фактично припиняючи їх імпорт до країн ЄС.
Качка зазначив, що це "дуже гарне рішення", оскільки воно, на відміну від санкцій, не має безпекового характеру.
Там немає гуманітарних питань, якими дуже маніпулює Росія. Рішення ніяк не впливає на постачання харчів на світові ринки, особливо на Глобальний Південь,
– зазначив Качка.
Рішення не впливає на постачання харчів на світові ринки, особливо на Глобальний Південь, зазначив він. Воно також знімає напругу між Україною та європейськими фермерами, оскільки проблеми для польських і французьких виробників створювала саме присутність на ринку ЄС російських агротоварів, а не українських.
Що з імпортом російської металургійної продукції
Качка підкреслив, що імпорт російської металургійної продукції до ЄС залишається значним. У 2023 році ЄС імпортував 4,8 мільйона тонн російської продукції ГМК на суму 2,4 мільярда євро.
Попри санкції, російський гірничо-металургійний комплекс успішно експортує продукцію до країн ЄС. Водночас ЄС не потребує російського та білоруського імпорту зернових та олійних культур, оскільки виробляє понад 300 мільйонів тонн щорічно і є нетто-експортером.