Велика Британія посилює тиск на Росію

Йдеться про введення 50 нових санкційних позначень та специфікацій. Крім цього, під обмеження потрапляють ще й установи російської фінансової системи та постачальники, які підтримують російське військове виробництво.

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Ріші Сунак Прем'єр-міністр Великої Британії Великобританія завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Сьогодні ми знову посилюємо економічний тиск через санкції, щоб зменшити здатність Росії фінансувати свою військову машину. Путін повинен програти, і вкрай важливо позбавити його можливості фінансувати тривалий конфлікт.

Нагадуємо! Тіньовий флот Росія використовує для того, щоб обходити санкції G7, а також для того, щоб продовжувати необмежену торгівлю нафтою. Відомо, що експорт нафти є чи не найважливішим джерелом доходу Росії, яке вона використовує для фінансування війни в Україні.

Податок на видобуток нафти, зібраний Кремлем у 2023 році, склав 8,9 трильйона рублів,

Це 31% від загальних федеральних доходів.

Чого ще торкнуться санкції

Водночас крім тіньового флоту обмеження проти Росії стосуватимуться постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російської армії.

Йдеться про організації, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також кораблі, які транспортують військові товари з Північної Кореї до Росії.

Зверніть увагу! З лютого 2022 року введені санкції проти Росії позбавили країну активів та доходів на суму понад 400 мільярдів доларів. Це еквівалентно ще 4 рокам фінансування вторгнення.