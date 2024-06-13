Велика Британія посилює тиск на Росію
Йдеться про введення 50 нових санкційних позначень та специфікацій. Крім цього, під обмеження потрапляють ще й установи російської фінансової системи та постачальники, які підтримують російське військове виробництво.
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Великобританія завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Сьогодні ми знову посилюємо економічний тиск через санкції, щоб зменшити здатність Росії фінансувати свою військову машину. Путін повинен програти, і вкрай важливо позбавити його можливості фінансувати тривалий конфлікт.
- Податок на видобуток нафти, зібраний Кремлем у 2023 році, склав 8,9 трильйона рублів,
- Це 31% від загальних федеральних доходів.
Чого ще торкнуться санкції
Водночас крім тіньового флоту обмеження проти Росії стосуватимуться постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російської армії.
Йдеться про організації, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також кораблі, які транспортують військові товари з Північної Кореї до Росії.