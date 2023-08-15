Пенсії по інвалідності: чи чекати українцям збільшення виплат

Не дивлячись на те, що під час воєнного стану соціальні виплати можуть не переглядатись, уряд уже неодноразово збільшив їх розмір. Чи будуть ще підвищення пенсій по інвалідності цьогоріч, розповідаємо далі.

Чи буде підвищення пенсій по інвалідності

Останній перегляд розміру пенсій відбувся у березні 2023. Нових індексацій до кінця року, вірогідно, не буде. Однак, підвищення усе ж можливі. Адже на розмір пенсії по інвалідності, впливають саме вікові виплати.

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Мінімальний розмір пенсій по інвалідності:

Для осіб,які належать до І групи – 2 300 гривень.

II та III групи, які не працюють – 2 100 гривень.

II та III групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.

Якщо інвалідність отримана в результаті, окреслених державою, особливих обставинах, наприклад, Чорнобильська трагедія, розмір мінімальних виплат призначається окремо.

Пенсія по інвалідності призначається за наявністю страхового стажу від 1 до 15 років. Важливим також є і термін встановлення нового статусу до 60 років.

Виплата за інвалідністю надається у такому розмірі:

100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;

90% – ІІ групи;

50%- ІІІ групи.

Для отримання виплат, необхідно встановити групу протягом 3 місяців після каліцтва.У іншому випадку, кошти надходитимуть не за весь час, а лише з дня звернення.