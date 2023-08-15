Що змінилося у пенсіях за півтора року

Найголовніше, що сталося з пенсіями за останні півтора року – підвищення на 33%. Розмір виплат зріс з 3 991,53 гривні у січні 2022 року до 5 311,44 гривні у липні 2023 року.

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У ПФУ опублікували статистику, згідно з якою, українські пенсіонери зараз отримують такі виплати:

1 227,8 гривні – 0,6% пенсіонерів;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

понад 10 000 гривень – 10,4%.

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Після цього перерахунку, для деяких пенсіонерів розмір мінімальних виплат піднявся з 2 100 гривень до 2 520 гривень.

У ПФУ кажуть, що, не дивлячись на воєнний стан підвищення виплат відбуватиметься надалі. Якщо у бюджеті будуть виділені кошти, їх спрямують на наступну індексацію.

Пенсіонери тепер можуть вирішувати питання пов'язані з пенсійним фондом дистанційно – онлайн. Процедура стала можлива завдяки розвитку онлайн-кабінету на вебпорталі ПФУ.

Також, послуга виплати пенсій на пошті стала доступна і за кордоном. Пенсіонер зможе звернутися до уповноважених органів, щоб отримувати кошти через міжнародний переказ.

Зверніть увагу! Ідентифікація для отримання пенсії була відтермінована. Пенсіонерам потрібно пройти процедуру перевірки до січня 2024 року. До цього часу продовження виплат відбувається автоматично.

Чи будуть зміни у пенсіях у 2024 році

У ПФУ обіцяють при найменших можливостях, проводити перерахунок пенсій. Попри складну ситуацію у 2023 році, уряду вдалося підвищити розмір виплат. Так, у липні 2023 року переглядалися пенсії для науковців і держслужбовців.

Представники Пенсійного фонду наголошують, що зміна розміру надбавок відбувається відповідно до підвищення прожиткового мінімуму. На ці перерахунки не впливають стаж, вік та особисті обставини пенсіонера.