Чи буде підвищення пенсій у 2024 році

Під час воєнного стану індексація пенсій може не проводитись. Однак, у 2023 році уряду вдалося збільшити виплати для деяких категорій населення. Міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович розказала чи чекати українцям підвищення пенсій у 2024 році.

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Вона пояснила, що не дивлячись на складнощі у 2023 році, індексація відбулася. А от, про прийдешній рік поки що говорити важко, усе залежить від того, якою буде наступна зима.

Проте, Жолнович запевнила, що не дивлячись на складнощі, виплати гарантовано не стануть меншими та вчасно виплачуватимуться.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Пенсії гарантовано виплачуватимуться, як і зараз. Наповнення Пенсійного фонду значною мірою залежить від наших військових. Така велика кількість людей, які отримують достойні заробітні плати і з них сплачують єдиний соціальний внесок, дозволяє наповнювати бюджет фонду, і навіть провести індексацію. Ми ж розуміємо, що масштабна війна ще триватиме, тож розраховуємо приблизно на такі ж надходження до Пенсійного фонду, як і минулого року. Якщо знайдемо додатковий ресурс, зможемо збільшити виплати.

Завдяки перемогам на фронті та міжнародній допомозі, буде можливо здійснити підвищення пенсій. Міністерка пояснює, що уряд прагне значно збільшити соціальні виплати, але на це потрібен ресурс.

Намагатимемося збільшити допомоги з бідності, але відсоток цього збільшення, звісно, залежить від перемовин із нашими міжнародними партнерами.

– зауважує Жолнович

Чи будуть субсидії у 2024 році

З нового року виплати субсидій будуть. Експертка пояснює, що зараз процес подачі заяви ціфровізується. У майбутньому українці зможуть подати запит на отримання субсидії через додаток "Дія".

До того ж уряд розуміє, що пільговиків стане більше.

Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребуватимуть такої послуги. І ми готуємося до цього.

– запевняє міністерка.

На теперішній час усе залежить виключно від перемог на фронті та фінансової допомоги міжнародних організацій. Український уряд готується до складного періоду. Однак, панікувати не варто, фахівці пропрацьовують усі можливі сценарії.