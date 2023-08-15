Что изменилось в пенсиях за полтора года
Самое главное, что произошло с пенсиями за последние полтора года – повышение на 33%. Размер выплат вырос с 3991,53 гривны в январе 2022 года до 5311,44 гривны в июле 2023 года.
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В ПФУ опубликовали статистику, согласно которой украинские пенсионеры сейчас получают следующие выплаты:
- 1 227,8 гривны – 0,6% пенсионеров;
- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
- от 3 001 до 4000 гривен – 21,3%;
- от 4001 до 5000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- свыше 10 000 гривен – 10,4%.
Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. После этого пересчета, для некоторых пенсионеров размер минимальных выплат поднялся с 2100 гривен до 2 520 гривен.
В ПФУ говорят, что, несмотря на военное состояние, повышение выплат будет происходить в дальнейшем. Если в бюджете будут выделены средства, они будут направлены на следующую индексацию.
Пенсионеры теперь могут решать вопросы, связанные с пенсионным фондом дистанционно – онлайн. Процедура стала возможна благодаря развитию онлайн-кабинета на вебпортале ПФУ.
Также услуга выплаты пенсий на почте стала доступна и за рубежом. Пенсионер сможет обратиться в уполномоченные органы, чтобы получать средства через международный перевод.
Будут ли изменения в пенсиях в 2024 году
В ПФУ обещают при малейших возможностях проводить перерасчет пенсий. Несмотря на сложную ситуацию в 2023 году правительству удалось повысить размер выплат. Да, в июле 2023 года пересматривались пенсии для ученых и госслужащих.
Представители Пенсионного фонда отмечают, что изменение размера надбавок происходит в соответствии с повышением прожиточного минимума. Эти пересчеты не влияют стаж, возраст и личные обстоятельства пенсионера.