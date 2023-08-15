Что изменилось в пенсиях за полтора года

Самое главное, что произошло с пенсиями за последние полтора года – повышение на 33%. Размер выплат вырос с 3991,53 гривны в январе 2022 года до 5311,44 гривны в июле 2023 года.

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В ПФУ опубликовали статистику, согласно которой украинские пенсионеры сейчас получают следующие выплаты:

1 227,8 гривны – 0,6% пенсионеров;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4000 гривен – 21,3%;

от 4001 до 5000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

свыше 10 000 гривен – 10,4%.

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. После этого пересчета, для некоторых пенсионеров размер минимальных выплат поднялся с 2100 гривен до 2 520 гривен.

В ПФУ говорят, что, несмотря на военное состояние, повышение выплат будет происходить в дальнейшем. Если в бюджете будут выделены средства, они будут направлены на следующую индексацию.

Пенсионеры теперь могут решать вопросы, связанные с пенсионным фондом дистанционно – онлайн. Процедура стала возможна благодаря развитию онлайн-кабинета на вебпортале ПФУ.

Также услуга выплаты пенсий на почте стала доступна и за рубежом. Пенсионер сможет обратиться в уполномоченные органы, чтобы получать средства через международный перевод.

Обратите внимание! Идентификация на получение пенсии была отсрочена. Пенсионерам предстоит пройти процедуру проверки до января 2024 года. До этого времени продление выплат происходит автоматически.

Будут ли изменения в пенсиях в 2024 году

В ПФУ обещают при малейших возможностях проводить перерасчет пенсий. Несмотря на сложную ситуацию в 2023 году правительству удалось повысить размер выплат. Да, в июле 2023 года пересматривались пенсии для ученых и госслужащих.

Представители Пенсионного фонда отмечают, что изменение размера надбавок происходит в соответствии с повышением прожиточного минимума. Эти пересчеты не влияют стаж, возраст и личные обстоятельства пенсионера.