Чи буде підвищення пенсій по інвалідності

Останній перегляд розміру пенсій відбувся у березні 2023. Нових індексацій до кінця року, вірогідно, не буде. Однак, підвищення усе ж можливі. Адже на розмір пенсії по інвалідності, впливають саме вікові виплати.

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Мінімальний розмір пенсій по інвалідності:

Для осіб,які належать до І групи – 2 300 гривень.

II та III групи, які не працюють – 2 100 гривень.

II та III групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.

Зверніть увагу! Якщо інвалідність отримана в результаті, окреслених державою, особливих обставинах, наприклад, Чорнобильська трагедія, розмір мінімальних виплат призначається окремо.

Пенсія по інвалідності призначається за наявністю страхового стажу від 1 до 15 років. Важливим також є і термін встановлення нового статусу до 60 років.

Виплата за інвалідністю надається у такому розмірі:

100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;

90% – ІІ групи;

50%- ІІІ групи.

Зауважте! Для отримання виплат, необхідно встановити групу протягом 3 місяців після каліцтва.У іншому випадку, кошти надходитимуть не за весь час, а лише з дня звернення.