Чи буде підвищення пенсій по інвалідності
Останній перегляд розміру пенсій відбувся у березні 2023. Нових індексацій до кінця року, вірогідно, не буде. Однак, підвищення усе ж можливі. Адже на розмір пенсії по інвалідності, впливають саме вікові виплати.
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Мінімальний розмір пенсій по інвалідності:
- Для осіб,які належать до І групи – 2 300 гривень.
- II та III групи, які не працюють – 2 100 гривень.
- II та III групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.
Виплата за інвалідністю надається у такому розмірі:
- 100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;
- 90% – ІІ групи;
- 50%- ІІІ групи.