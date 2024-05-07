Чи варто переходити з одного виду пенсії на інший
Джерело:ПФУ
Українці можуть перейти на пенсію за віком, замість виплати за інвалідностю. Одна, це далеко не завжди вдалий перехід.
Чому вигідно змінювати вид пенсії
Особи з І чи ІІ групою інвалідності можуть отримувати вищі виплати через каліцтво, ніж імовірна вікова пенсія. Усе залежить від віку та набутого стажу громадянина.
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А от люди з ІІІ групою інвалідності можуть мати більшу саме вікову пенсію. На це впливає співвідношення виплат. Станом на тепер, пенсія для осіб з ІІІ групою інвалідності становить 50% від вікової.
Однак, є і виключення. Наприклад, особа з інвалідністю ІІІ групи може отримати пенсію по інвалідності у розмірі 100% виплати за віком, якщо особа:
- ще не досягла пенсійного віку;
- має повний стаж.
Як перейти на інший вид пенсії
Відповідно до законодавства України, ті особи, які мають право на декілька видів пенсій, можуть вибрати лише один варіант. Доступні види виплат:
- пенсія за віком;
- по інвалідності;
- через втрату годувальника.
Щоб змінити вид пенсії, потрібно звернутись у ПФУ і подати спеціальну заяву. Початок нарахування обраної виплати відраховується з дня оформлення заявки.