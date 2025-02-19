Як розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО

Цього року уряд України надав внутрішньо переміщеним особам субсидію на оренду житла. Розмір її розраховується індивідуально.

Як розрахувати розмір субсидії на оренду житла

Зокрема вартість оренди на житло в різних населених пунктах різна, тому розмір субсидії також різниться, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Тому для розрахунку субсидії беруться до уваги:

рівень доходів родини

кількість членів сім'ї

вартість оренди житла в конкретному регіоні.

Зокрема у Мінсоцполітики навели приклад. У ньому йдеться про родину внутрішньо переміщених осіб, яка складається з двох дорослих і двох дітей, яка винаймає житло у Дніпрі за 12 000 гривень.

При цьому середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 17 000 гривень (адже працює лише тато, а мама знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років). У такому випадку сім'я може отримати субсидію на оренду житла у розмірі 9 788 гривень, таку допомогу їй забезпечить держава,

– пишуть на сайті.

Згідно з інформацією відомства, самостійно родині необхідно буде сплатити трохи понад 2 тисяч гривень (2 212 гривень). Тобто більшу частину витрат за оренду візьме на себе держава.

Цікаво! Якщо ж сім'я у такому ж складі й з такими ж доходами проживає у Житомирі та сплачує за оренду житла 8 000 гривень, розмір субсидії для неї може покривати 100% витрат на оренду. Тобто держава сплатить усі 8 000 гривень.