Как рассчитать размер субсидии на аренду жилья

В частности стоимость аренды на жилье в разных населенных пунктах разная, поэтому размер субсидии также различается, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Поэтому для расчета субсидии принимаются во внимание:

уровень доходов семьи

количество членов семьи

стоимость аренды жилья в конкретном регионе.

В частности в Минсоцполитики привели пример. В нем говорится о семье внутренне перемещенных лиц, которая состоит из двух взрослых и двух детей, которая снимает жилье в Днепре за 12 000 гривен.

При этом среднемесячный совокупный доход семьи составляет 17 000 гривен (ведь работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет). В таком случае семья может получить субсидию на аренду жилья в размере 9 788 гривен, такую помощь ей обеспечит государство,

– пишут на сайте.

Согласно информации ведомства, самостоятельно семье необходимо будет оплатить чуть более 2 тысяч гривен (2 212 гривен). То есть большую часть расходов за аренду возьмет на себя государство.

Интересно! Если же семья в таком же составе и с такими же доходами проживает в Житомире и платит за аренду жилья 8 000 гривен, размер субсидии для нее может покрывать 100% расходов на аренду. То есть государство оплатит все 8 000 гривен.