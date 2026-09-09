Знижка на комуналку: як самостійно вирахувати розмір своєї субсидії

Опалювальний період традиційно змушує українців уважніше придивлятися до платіжок за світло, газ та опалення. Щоб не переплачувати зайвого, варто заздалегідь перевірити своє право на державну допомогу.

Хто має право на субсидію

Право на фінансову підтримку мають ті родини, чиї витрати на житлово-комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Цей показник розраховується суто індивідуально. Ба більше, він напряму залежить від того, скільки заробляє кожен член домогосподарства.

Для того, аби визначити обов’язковий відсоток платежу, потрібно виконати такі дії:

обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

цей дохід поділити на кількість членів домогосподарства;

визначити середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

отриманий результат поділити на 2 (базовий коефіцієнт для призначення субсидії), а потім помножити на 15%.

Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості – що менші доходи домогосподарства, то меншим є відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги і, відповідно, більший розмір субсидії,

– пояснили у ПФУ.

Нагадаємо, що пільга та житлова пільга – це різні поняття. Зокрема, пільгу на комуналку можуть отримати окремі категорії громадян.

Однак у цьому випадку також враховується дохід родини. Він має становити не більше 4 660 гривень.