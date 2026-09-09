Кто имеет право на субсидию

Право на финансовую поддержку имеют те семьи, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Этот показатель рассчитывается строго индивидуально. Более того, он напрямую зависит от того, сколько зарабатывает каждый член домохозяйства.

Чтобы определить обязательный процент платежа, необходимо выполнить следующие действия:

рассчитать среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

разделить этот доход на количество членов домохозяйства;

определить среднемесячный доход на одного человека;

разделить доход на одного человека на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц;

полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент для назначения субсидии), а затем умножить на 15 %.

Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, тем больше размер субсидии,

– пояснили в ПФУ.

Напомним, что льгота и жилищная льгота – это разные понятия. В частности, льготу на коммунальные услуги могут получить отдельные категории граждан.

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Однако в этом случае также учитывается доход семьи. Он должен составлять не более 4 660 гривен.