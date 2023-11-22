Українці не вірять у "Чорну п'ятницю": чи відбудуться розпродажі

У листопаді відбувається традиційний масштабний розпродаж – "Чорна п'ятниця". У цей день магазини значно знижують ціни і покупці поспішають за омріяними покупками.

Як українці ставляться до "Чорної п'ятниці"

66% респондентів вважають, що листопадовий розпродаж це не більш як маркетинговий хід. При цьому, готуються полювати на знижки під час "Чорної п'ятниці" лише 6,5% опитаних.

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Є і ті хто вірить у розпродажі на "Чорну п'ятницю", однак поки що не планує покупки. Таких – 6,5% серед опитаних. Цікава ситуація складається і з тим, що саме купуватимуть українці:

7% планують придбати одяг та взуття;

4% – побутову техніку;

4% – гаджети;

3% – вітаміни, товари для краси, доглядова і декоративна косметика;

2% – продукція для домашніх улюбленців;

2% – товари для ремонту;

1% – автотовари;

1% – підписка на різноманітні сервіси.

10% від опитаних громадян повідомили, що вони не мають чіткого списку бажаних речей і будуть орієнтуватися на знижки. 67% заявили, що не планують робити покупки у цей період.

Опитування проходило онлайн. У ньому взяли участь загалом 46 тисяч громадян.