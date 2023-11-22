Как украинцы относятся к "Черной пятнице"
66% респондентов считают, что ноябрьская распродажа это не более чем маркетинговый ход. При этом готовятся охотиться на скидки во время "Черной пятницы" только 6,5% опрошенных.
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Есть и те, кто верит в распродажи на "Черную пятницу", однако пока не планирует покупки. Таких – 6,5% среди опрошенных. Интересная ситуация складывается и с тем, что именно будут покупать украинцы:
- 7% планируют приобрести одежду и обувь;
- 4% – бытовую технику;
- 4% – гаджеты;
- 3% – витамины, товары для красоты, уходовая и декоративная косметика;
- 2% – продукция для домашних любимцев;
- 2% – товары для ремонта;
- 1% – автотовары;
- 1% – подписка на всевозможные сервисы.
10% опрошенных граждан сообщили, что у них нет четкого списка желаемых вещей и они будут ориентироваться на скидки. 67% заявили, что не планируют делать покупки в этот период.