Минсоцполитики работает над усовершенствованием механизма назначения помощи для ВПЛ, обеспечением действенной поддержки и помощи для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
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Также в помощи для проживания для ВПЛ введены дополнительные инструменты стимулирования внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству.
Дополнительные инструменты
Для тех ВПЛ, которые трудоспособного возраста, но не работают, в течение трех месяцев после назначения помощи нужно будет или стать на учет в Государственную службу занятости, или получить другую помощь по программам Минэкономики по трудоустройству, или трудоустроиться, зарегистрироваться как ФЛП или получить ваучер на обучение и т.д.
В то же время норма о необходимости содействовать своему трудоустройству во время получения пособия на жительство для ВПЛ не распространяется на:
- лиц с инвалидностью;
- лиц с тяжелой болезнью детей;
- тех, кто осуществляет уход за лицом, предоставляют социальные услуги или имеют другие обоснованные причины, почему они не могут трудоустроиться на данный момент.
Новые правила
Для вернувшихся в Украину будут действовать следующие механизмы:
- внутренне перемещенные лица, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней и вернулись в Украину. могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.
- внутренне перемещенным лицам, которые вернулись в Украину после 01.08.23 г., но ранее потеряли пособие из-за пребывания за границей более 30 дней – выплату будут назначать за личным обращением. Это возможно через 15 рабочих дней после возвращения в Украину, выплата будет назначаться на 6 месяцев;
- ВПЛ, которые после 1 августа 2023 года вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации (в т.ч. из-за подрыва кафиров Каховской ГЭС) смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев.
Если человек отказался от выплаты, пособие на жительство будет назначаться повторно в случае:
- после прекращения выплаты пособия жилье человека было уничтожено или повреждено;
- человек повторно переместился с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные Россией, перечень которых утвержден Минреинтеграции.