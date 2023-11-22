Минсоцполитики работает над усовершенствованием механизма назначения помощи для ВПЛ, обеспечением действенной поддержки и помощи для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

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Также в помощи для проживания для ВПЛ введены дополнительные инструменты стимулирования внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству.

Дополнительные инструменты

Для тех ВПЛ, которые трудоспособного возраста, но не работают, в течение трех месяцев после назначения помощи нужно будет или стать на учет в Государственную службу занятости, или получить другую помощь по программам Минэкономики по трудоустройству, или трудоустроиться, зарегистрироваться как ФЛП или получить ваучер на обучение и т.д.

Напомним ! Компенсация работодателю за трудоустройство ВПЛ за счет государственного бюджета уже выплачивается. Центры занятости занимаются поиском вакансий для ВПЛ. Есть возможность получить ваучер на обучение и, например, получить степень магистра на основе высшего образования по другой специальности.

В то же время норма о необходимости содействовать своему трудоустройству во время получения пособия на жительство для ВПЛ не распространяется на:

лиц с инвалидностью;

лиц с тяжелой болезнью детей;

тех, кто осуществляет уход за лицом, предоставляют социальные услуги или имеют другие обоснованные причины, почему они не могут трудоустроиться на данный момент.

Новые правила

Для вернувшихся в Украину будут действовать следующие механизмы:

внутренне перемещенные лица, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней и вернулись в Украину. могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину .

. внутренне перемещенным лицам, которые вернулись в Украину после 01.08.23 г., но ранее потеряли пособие из-за пребывания за границей более 30 дней – выплату будут назначать за личным обращением. Это возможно через 15 рабочих дней после возвращения в Украину, выплата будет назначаться на 6 месяцев;

после 01.08.23 г., но ранее потеряли пособие из-за пребывания за границей более 30 дней – выплату будут назначать за личным обращением. ВПЛ, которые после 1 августа 2023 года вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации (в т.ч. из-за подрыва кафиров Каховской ГЭС) смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев.

Если человек отказался от выплаты, пособие на жительство будет назначаться повторно в случае: