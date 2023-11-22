Мінсоцполітики працює над удосконаленням механізму призначення допомоги для ВПО, забезпеченням дієвої підтримки і допомоги для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

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Також у допомозі на проживання для ВПО запроваджено додаткові інструменти стимулювання внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування.

Додаткові інструменти

Для тих ВПО, які є працездатного віку, але не працюють, протягом трьох місяців після призначення допомоги потрібно буде або стати на облік в Державну службу зайнятості, або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування, або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.

Водночас норма щодо необхідності сприяти своєму працевлаштуванню під час отримання допомоги на проживання для ВПО не поширюється на:

  • осіб з інвалідністю;
  • осіб з тяжкою хворобою дітей;
  • тих, що здійснюють догляд за особою, надають соціальні послуги чи мають інші обґрунтовані причини, чому вони не можуть працевлаштуватись на даний момент.

Нові правила

Для тих, хто повернувся в Україну діятимуть наступні механізми:

  • внутрішньо переміщені особи, які звертаються вперше за допомогою та перебували за кордоном понад 30 днів і повернулись в Україну – можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну.
  • внутрішньо переміщеним особам, які повернулись в Україну після 01.08.23 р., але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів – виплату призначатимуть за особистим зверненням. Це можливо через 15 робочих днів після повернення в Україну, виплата призначатиметься на 6 місяців;
  • ВПО, які після 1 серпня 2023 змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (в т.ч. через підрив окупантами Каховської ГЕС) зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

Якщо людина відмовилась від виплати, допомога на проживання буде призначатися повторно у випадку:

  • після припинення виплати допомоги, житло людини було знищено або пошкоджено;
  • людина повторно перемістилася з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією, перелік яких затверджено Мінреінтеграції.