Мінсоцполітики працює над удосконаленням механізму призначення допомоги для ВПО, забезпеченням дієвої підтримки і допомоги для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

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Також у допомозі на проживання для ВПО запроваджено додаткові інструменти стимулювання внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування.

Додаткові інструменти

Для тих ВПО, які є працездатного віку, але не працюють, протягом трьох місяців після призначення допомоги потрібно буде або стати на облік в Державну службу зайнятості, або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування, або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.

Нагадаємо! Компенсація роботодавцю за працевлаштування ВПО за рахунок державного бюджету вже виплачується. Центри зайнятості займаються пошуком вакансій для ВПО. Є можливість отримати ваучер на навчання і, наприклад, здобути ступінь магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю тощо.

Водночас норма щодо необхідності сприяти своєму працевлаштуванню під час отримання допомоги на проживання для ВПО не поширюється на:

осіб з інвалідністю;

осіб з тяжкою хворобою дітей;

тих, що здійснюють догляд за особою, надають соціальні послуги чи мають інші обґрунтовані причини, чому вони не можуть працевлаштуватись на даний момент.

Нові правила

Для тих, хто повернувся в Україну діятимуть наступні механізми:

внутрішньо переміщені особи, які звертаються вперше за допомогою та перебували за кордоном понад 30 днів і повернулись в Україну – можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну .

. внутрішньо переміщеним особам, які повернулись в Україну після 01.08.23 р., але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів – виплату призначатимуть за особистим зверненням. Це можливо через 15 робочих днів після повернення в Україну, виплата призначатиметься на 6 місяців;

після 01.08.23 р., але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів – виплату призначатимуть за особистим зверненням. ВПО, які після 1 серпня 2023 змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (в т.ч. через підрив окупантами Каховської ГЕС) зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

Якщо людина відмовилась від виплати, допомога на проживання буде призначатися повторно у випадку: