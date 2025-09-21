При розрахунку пенсії грає роль лише стаж, що був підтверджений. Тобто, він є офіційним. Наприклад, такий стаж може бути зафіксований у трудовій книжці.

Який розмір пенсії, якщо маєш офіційний стаж 30 років?

30 років стажу буде достатньо, аби піти на пенсію у 60 та 63 роки, пише 24 Канал.

Читайте також Багато небезпек, і один позитив: NYT розкрив наслідки санкцій Заходу проти Росії

Нагадаємо! Аби піти на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, повідомляє ПФУ.

Важливо при розрахунках також враховувати дохід. Розглянемо ситуацію, де він складав 10 000 гривень.

Якщо особа вирішила вийти на пенсію на загальних умовах у 63 роки, її виплата складатиме приблизно – 3,9 тисячі гривень.



Яка пенсія при стажі 30 років і доході 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

В 65 років вийти на пенсію буде вигідніше. Адже, при вказаних даних, виплата буде уже орієнтовно – 4,3 тисячі гривень.



В якому віці вийти на пенсію вигідніше / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати про пенсії зараз?