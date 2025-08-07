Кто из украинцев получит 13 пенсию в августе
- 13 пенсия выплачивается родственникам пенсионера, который умер, и является недополученной пенсией, принадлежавшей умершему.
- Для получения 13 пенсии родственники должны подать заявление в ПФУ в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, предоставив необходимые документы.
Разновидность выплат, как 13 пенсия, предусмотрена украинцам в отдельных случаях. Ее выплачивают родственникам в случае смерти пенсионера.
Кто и как может получить 13 пенсию?
13 пенсия – это недополученная пенсия умершего человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Льготы для пенсионеров: за это они могут не платить
Сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам его семьи, которые жили вместе на день смерти, в том числе нетрудоспособным членам семьи.
В случае обращения нескольких членов семьи, которые имеют право на получение суммы пенсии, она делится поровну между ними.
Подать заявление на недополученные выплаты за умершего пенсионера можно:
- непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины
- дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Обратиться за выплатой 13 пенсии родственники умершего должны в течение 6 месяцев со дня, когда будет открыто наследство.
Какие документы нужно собрать?
Вместе с заявлением для выплаты недополученной пенсии предоставляются следующие документы:
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер);
- реквизиты банковского счета заявителя;
- документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день смерти (справка о составе семьи или справка о фактическом месте проживания лица без регистрации и т.д.).
Важно! Недополученная пенсия выплачивается органами ПФУ путем на текущий счет заявителя. В случае, если у заявителя отсутствует банковский счет, то выплату можно получить через систему "Быстрая копейка" в любом отделении "Ощадбанка".