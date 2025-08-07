Разновидность выплат, как 13 пенсия, предусмотрена украинцам в отдельных случаях. Ее выплачивают родственникам в случае смерти пенсионера.

Кто и как может получить 13 пенсию?

13 пенсия – это недополученная пенсия умершего человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам его семьи, которые жили вместе на день смерти, в том числе нетрудоспособным членам семьи.

В случае обращения нескольких членов семьи, которые имеют право на получение суммы пенсии, она делится поровну между ними.

Подать заявление на недополученные выплаты за умершего пенсионера можно:

непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Обратиться за выплатой 13 пенсии родственники умершего должны в течение 6 месяцев со дня, когда будет открыто наследство.

Какие документы нужно собрать?

Вместе с заявлением для выплаты недополученной пенсии предоставляются следующие документы:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер);

реквизиты банковского счета заявителя;

документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день смерти (справка о составе семьи или справка о фактическом месте проживания лица без регистрации и т.д.).

Важно! Недополученная пенсия выплачивается органами ПФУ путем на текущий счет заявителя. В случае, если у заявителя отсутствует банковский счет, то выплату можно получить через систему "Быстрая копейка" в любом отделении "Ощадбанка".