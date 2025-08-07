Хто з українців отримає 13 пенсію в серпні
- 13 пенсія виплачується родичам пенсіонера, який помер, і є недоотриманою пенсією, що належала померлому.
- Для отримання 13 пенсії родичі повинні подати заяву до ПФУ протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, надавши необхідні документи.
Різновид виплат, як 13 пенсія, передбачений українцям в окремих випадках. Її виплачують родичам у разі смерті пенсіонера.
Хто і як може отримати 13 пенсію?
13 пенсія – це недоотримана пенсія померлої людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується членам його родини, які мешкали разом на день смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї.
У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, вона ділиться порівну між ними.
Подати заяву на недоотримані виплати за померлого пенсіонера можна:
- безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України
- дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Звернутися за виплатою 13 пенсії родичі померлого мають протягом 6 місяців з дня, коли буде відкрита спадщина.
Які документи потрібно зібрати?
Разом із заявою для виплати недоотриманої пенсії надаються такі документи:
- свідоцтво про смерть;
- документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);
- документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
- реквізити банківського рахунку заявника;
- документи, що засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день смерті (довідка про склад сім’ї або довідка про фактичне місце проживання особи без реєстрації тощо).
Важливо! Недоотримана пенсія виплачується органами ПФУ шляхом на поточний рахунок заявника. У випадку, якщо у заявника відсутній банківський рахунок, то виплату можна отримати через систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні "Ощадбанку".