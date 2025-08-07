Укр Рус
7 серпня, 11:07
Хто з українців отримає 13 пенсію в серпні

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • 13 пенсія виплачується родичам пенсіонера, який помер, і є недоотриманою пенсією, що належала померлому.
  • Для отримання 13 пенсії родичі повинні подати заяву до ПФУ протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, надавши необхідні документи.

Різновид виплат, як 13 пенсія, передбачений українцям в окремих випадках. Її виплачують родичам у разі смерті пенсіонера.

Хто і як може отримати 13 пенсію?

13 пенсія – це недоотримана пенсія померлої людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується членам його родини, які мешкали разом на день смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї.

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, вона ділиться порівну між ними.

Подати заяву на недоотримані виплати за померлого пенсіонера можна:

  • безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України
  • дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Звернутися за виплатою 13 пенсії родичі померлого мають протягом 6 місяців з дня, коли буде відкрита спадщина.

Які документи потрібно зібрати?

Разом із заявою для виплати недоотриманої пенсії надаються такі документи:

  • свідоцтво про смерть;
  • документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);
  • документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
  • реквізити банківського рахунку заявника;
  • документи, що засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день смерті (довідка про склад сім’ї або довідка про фактичне місце проживання особи без реєстрації тощо).

Важливо! Недоотримана пенсія виплачується органами ПФУ шляхом на поточний рахунок заявника. У випадку, якщо у заявника відсутній банківський рахунок, то виплату можна отримати через систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні "Ощадбанку".