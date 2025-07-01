Россия ищет инвестора для турецкой АЭС за 25 миллиардов долларов
- Россия пытается продать 49% акций турецкой АЭС "Аккую" стоимостью 25 миллиардов долларов, ведя переговоры с потенциальными турецкими и иностранными инвесторами.
- Строительство АЭС задерживается из-за финансовых проблем, вызванных страхом санкций США, что заставляет искать альтернативные способы финансирования, такие как обмен природным газом.
В Турции строят первую в истории атомную электростанцию. Сейчас Россия пытается продать долю АЭС, чтобы запустить ее в 2026 году.
Что известно об АЭС России и Турции
"Росатом" ведет переговоры о продаже 49% акций электростанции, стоимостью 25 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Сейчас продолжаются переговоры с турецкими и иностранными инвесторами, сообщил Bloomberg председатель правления дочерней компании "Росатома" Антон Дедусенко. По его словам, чем ближе к запуску первого блока АЭС "Аккую", тем больше инвесторов начинает приходить.
Предыдущая попытка продать долю провалилась в 2018 году, когда консорциум турецких фирм – Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS – отказался от участия, ссылаясь на невозможность договориться о коммерческих условиях.
Первый блок на объекте мощностью 4,8 гигаватта, который станет первой атомной электростанцией Турции, сейчас проходит испытания. Ожидается, что он начнет поставлять электроэнергию в 2026 году.
Почему проект АЭС задерживается
Сейчас проект турецкой АЭС страдает от задержек и проблем с финансированием, поскольку иностранные банки боятся санкций США.
Это заставляет Турцию и Россию искать альтернативные способы оплаты строительства, включая обмен природным газом. Также, по словам Дусенко, перечислить можно российские рубли и турецкие лиры.