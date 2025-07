Россия ищет инвестора для турецкой АЭС за 25 миллиардов долларов

В Турции строят первую в истории атомную электростанцию. Сейчас Россия пытается продать долю АЭС, чтобы запустить ее в 2026 году.

Что известно об АЭС России и Турции

"Росатом" ведет переговоры о продаже 49% акций электростанции, стоимостью 25 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас продолжаются переговоры с турецкими и иностранными инвесторами, сообщил Bloomberg председатель правления дочерней компании "Росатома" Антон Дедусенко. По его словам, чем ближе к запуску первого блока АЭС "Аккую", тем больше инвесторов начинает приходить.

Предыдущая попытка продать долю провалилась в 2018 году, когда консорциум турецких фирм – Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS – отказался от участия, ссылаясь на невозможность договориться о коммерческих условиях.

Первый блок на объекте мощностью 4,8 гигаватта, который станет первой атомной электростанцией Турции, сейчас проходит испытания. Ожидается, что он начнет поставлять электроэнергию в 2026 году.

Почему проект АЭС задерживается

Сейчас проект турецкой АЭС страдает от задержек и проблем с финансированием, поскольку иностранные банки боятся санкций США.

Это заставляет Турцию и Россию искать альтернативные способы оплаты строительства, включая обмен природным газом. Также, по словам Дусенко, перечислить можно российские рубли и турецкие лиры.