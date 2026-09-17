Россия атаковала торговый центр в Харькове: здание загорелось, ГСЧС устраняет последствия

Россия нанесла удар по торговому центру в Харькове. Согласно информации, враг применил реактивный дрон "Герань-4".

Что известно об инциденте в "Эпицентре"

Пострадала 65-летняя сотрудница ТЦ, медики зафиксировали у нее острую стрессовую реакцию, что они сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, 17 сентября около 09:50 российские военные провели атаку с применением ударного беспилотного летательного аппарата на торговый центр в Основянском районе города Харькова,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил факт попадания. Он написал, что в результате вражеской атаки в Основянском районе загорелось здание торгового центра.

Подразделения ГСЧС устраняют последствия. В частности, сотрудники и посетители ТЦ находились в укрытии.

Местные власти прямо не называют название ТЦ. Но фотографии свидетельствуют, что речь идет о "Эпицентре".

Кроме того, атаку подтвердила сама компания. Об этом пишут в Forbes Ukraine.

Напомним, что враг продолжает наносить удары по большим торговым центрам Украины, в частности по ТЦ "Эпицентр". 8 сентября враг атаковал ТЦ "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области.

Также в начале сентября россияне полностью уничтожили "Эпицентр" в Николаеве. Кроме того, враг совершил атаку на ТЦ в Запорожье.