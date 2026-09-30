Здание подверглось значительным разрушениям: россияне вновь атаковали ТЦ на Сумщине

В среду, 30 сентября, российские войска провели атаку на Сумскую область. В результате атаки противника пострадал строительный гипермаркет сети "Рона" в городе Ромны.

Что известно о российской атаке на торговый центр в Сумской области

Возник пожар, помещение подверглось значительным разрушениям, что сообщила глава Роменской РГА Валентина Назаренко.

Она сообщила, что 30 сентября враг совершил атаку на районный центр реактивным дроном, поразив торговельний центр.

К счастью, люди не пострадали. Благодарю за профессиональную и оперативную работу пожарных, которые потушили возгорание и не допустили распространения огня, а также взрывотехников, которые работали на месте происшествия и обеспечивали безопасность людей,

– написала Назаренко.

Глава Роменской РГА подчеркнула: не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, а в случае опасности следует избегать мест массового скопления людей.

Не приближайтесь к местам попаданий, обломкам или подозрительным предметам – их перемещение может быть смертельно опасным. Берегите себя. Соблюдение простых правил во время атаки может спасти жизнь,

– подытожила Валентина Назаренко.

В частности, об атаке писали в СМИ "Суспильне". Удар, согласно информации, произошел утром в среду.

Напомним, что это уже не первый раз, когда россияне атакуют ТЦ в регионе. В сентябре враг дважды нанес удар по " ТРЦ "Мануфактура" в Сумах ".

В частности, международная сеть " сеть JYSK " приостановила работу своих магазинов в "Мануфактуре". Так же произошло и в запорожском "Амсторе".