Россияне разбомбили ТРЦ "Мануфактура" в Сумах: что будет с работой комплекса

Очередной акт террора против гражданской инфраструктуры вынуждает местный бизнес приостановить свою деятельность. Популярная торговая площадка подверглась серьезным разрушениям, в результате чего жители города лишились доступа к привычным услугам.

Россияне нанесли удар по ТРЦ: кого это коснется

Очередной акт террора против гражданской инфраструктуры вынуждает местный бизнес приостановить работу, что сообщает ТРЦ "Мануфактура" в сети Facebook. Популярная торговая площадка понесла серьезные разрушения, лишив горожан доступа к привычным услугам.

В результате прицельного удара российского беспилотника торгово-развлекательный центр "Мануфактура" получил масштабные повреждения, поэтому администрация полностью приостановила его работу. В настоящее время на территории продолжается ликвидация последствий пожара и оценка ущерба. Точную дату открытия для посетителей и арендаторов пока не называют.

Временное закрытие такого большого объекта означает прямые финансовые потери для десятков предпринимателей, арендовавших там площади. Кроме того, сотни сотрудников магазинов и сервисов оказались в вынужденном простое без четкого понимания, когда смогут вернуться на рабочие места. Руководство комплекса выразило соболезнования семьям пострадавших и пообещало дополнительно сообщить о дальнейших шагах. По данным главы Сумской ОГА Олега Григорова, в результате этой атаки есть погибший и раненые, повреждены автомобили на парковке, что пишет 24 Канал.

Враг систематически наносит удары по коммерческой недвижимости в украинских городах, пытаясь парализовать экономику и запугать население. Напомним, что в начале сентября россияне атаковали дронами ТРК City Mall в Запорожье, вызвав масштабный пожар на площади 700 квадратных метров. Из-за этого компания Arricano была вынуждена приостановить работу комплекса как минимум на весь сентябрь. Еще раньше, 28 августа, оккупанты полностью уничтожили гипермаркет "Эпицентр", который находился рядом с запорожским City Mall, а 21 августа нанесли удар по ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге. Владельцам бизнеса следует пересмотреть страховые полисы и иметь резервные планы на случай повреждения имущества.