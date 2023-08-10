Байден случайно прорекламировал крипту: все благодаря популярному мему

Во время проморолика в поддержку предвыборной кампании Президент США Джо Байден использовал чашку с эффектом "lazer eyes". Это вызвало подозрения в комьюнити относительно того, не рекламирует ли политик крипту.

Байдена подозревают в рекламе крипты

Байден выпустил видеоролик, где он делает акцент на чашке с мемом "lazer eyes", который очень популярен в криптосообществе, из-за этого и разгорелась дискуссия.

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Ссылка под видео ведет на сайт, где каждый может купить эту чашку всего за 22 доллара. Все же средства, как указано на сайте, пойдут в предвыборный фонд Biden Victory Fund. "Lazer eyes" активно пользуются поклонники криптовалютной интеграции, так называемые биткойн-максималисты.

К таким участникам относятся:

певица Пэрис Хилтон;

спортсмен Том Брэди;

CEO криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао;

основатель MicroStrategy Майкл Сейлор;

миллиардер Илон Маск.

Неизвестно, действительно ли маркетологи президента использовали этот элемент декора умышленно, но сам политик не раз критиковал крипторинок.

Кеннеди купил биткойны своим детям

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в очередной раз выразил свою поддержку криптовалюте. На этот раз он купил биткойны своим детям. Он подчеркнул, что криптоинвестором он стал еще до того, как СМИ начали его критиковать за рекламу биткойнов.

Теперь я владелец биткойнов, и я уверен, что теперь они (СМИ – 24 Канал) найдут другой способ упрекнуть меня, но никто не скажет, что я не подкрепил свои слова своими деньгами,

– добавил Кеннеди.

Первая его покупка крипты состоялась после участия на конференции Bitcoin 2023 в мае. По информации СNBC, его семья имела от 100 до 250 тысяч долларов в криптовалюте на брокерском счете.