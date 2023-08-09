Торги на рынке криптовалюты рекордно упали
В общем, прослеживаются следующие тенденции на рынке:
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- торговая активность на CEX – снизилась на 12%;
- спотовая торговля – до 515 миллиардов долларов, на 10,5%;
- деривативы – на 12,7%, до 1,85 триллиона долларов.
Такое снижение может быть связано с отсутствием волатильности биткойна и Ethereum. В некоторые дни июля ВТС практически не изменялся в цене.
На фоне неудач Binance выросла доля следующих бирж:
- UpBit – на 42,3% до 29,8 миллиарда долларов;
- Bithumb – на 27,9% до 6,09 миллиарда долларов;
- CoinOne – на 4,72% до 1,39 миллиарда долларов.
Самая успешная криптовалюта июля
В июле самой успешной криптовалютой стала Kaspa (KAS), которая за месяц успела подскочить на дистанции на 91%, а за год – на 6525%.
Больше ростом монеты повлияло постоянное накопление этой валюты, а также появление покупателей из других протоколов. К примеру участники сообщества Ethereum повысили привлекательность монет.