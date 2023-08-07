Самая успешная криптовалюта июля

По состоянию на 3 июля Kaspa торговалась на уровне 0.045 доллара за монету, что уже на 10% больше предыдущего дня. За месяц койн успел подскочить на дистанции на 91%, а за год – на 6 525%.

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Значительную роль в росте курса сыграло постоянное накопление этой валюты, а также появление покупателей из других протоколов. К примеру сообщество Ethereum помогло повысить привлекательность монет.

Напомним! Kaspa создает экосистему, где полезность и производительность являются приоритетами. Поэтому она может обрабатывать до 100 блоков в секунду, обеспечивая высокую пропускную способность.

Специалисты считают, что этот продукт до сих пор недооценен и имеет большие перспективы. Его разработчики заверили, что скоро сделают серию обновлений сети и запустят новые децентрализованные программы.

Что нужно для роста биткойна

Ежедневный спрос на главную криптовалюту может увеличить появление спотового ETF-биткойна, ведь это поможет привлечь больше инвесторов.

Также аналитики добавили, что такие монеты могут затмить рынок драгоценных металлов, активы которых суммарно составляют почти 230 миллиардов долларов, в то время как активы койнов могут достичь – 300 миллиардов долларов.

В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже успела официально принять несколько заявок от компаний, добивающихся регистрации спотового EFT на биткойн.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервис биржи.