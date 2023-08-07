Найуспішніша криптовалюта липня

Станом на 3 липня Kaspa торгувалася на рівні 0.045 долара за монету, що уже на 10% більше ніж попереднього дня. За місяць койн встиг підскочити на дистанції на 91%, а за рік – на 6 525%.

Читайте також Залишилось менше ніж рік до халвінгу: якою буде динаміка вартості біткойна

Значну роль у зростанні курсу відіграло постійне накопичення цієї валюти, а також поява покупців з інших протоколів. До прикладу спільнота Ethereum допомогла підвищити привабливість монет.

Нагадаємо! Kaspa створює екосистему, в якій корисність та продуктивність є пріоритетами. Тому вона може обробляти до 100 блоків за секунду, забезпечуючи високу пропускну здатність.

Фахівці вважають, що цей продукт досі недооцінений і має великі перспективи. Його розробники запевнили, що скоро зроблять серію оновлень мережі та запустять нові децентралізовані програми.

Що треба для росту біткойна

Щоденний попит на головну криптовалюту може збільшити поява спотового ETF-біткойна, адже це допоможе залучити більше інвесторів.

Також аналітики додали, що такі монети можуть затьмарити ринок дорогоцінних металів, активи яких сумарно становлять майже 230 мільярдів доларів, тоді як активи койнів можуть сягнути – 300 мільярдів доларів.

Нині Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уже встигла офіційно прийняти декілька заявок від компаній, що домагаються реєстрації спотового EFT на біткойн.

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.