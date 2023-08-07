Найуспішніша криптовалюта липня
Станом на 3 липня Kaspa торгувалася на рівні 0.045 долара за монету, що уже на 10% більше ніж попереднього дня. За місяць койн встиг підскочити на дистанції на 91%, а за рік – на 6 525%.
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Значну роль у зростанні курсу відіграло постійне накопичення цієї валюти, а також поява покупців з інших протоколів. До прикладу спільнота Ethereum допомогла підвищити привабливість монет.
Фахівці вважають, що цей продукт досі недооцінений і має великі перспективи. Його розробники запевнили, що скоро зроблять серію оновлень мережі та запустять нові децентралізовані програми.
Що треба для росту біткойна
- Щоденний попит на головну криптовалюту може збільшити поява спотового ETF-біткойна, адже це допоможе залучити більше інвесторів.
- Також аналітики додали, що такі монети можуть затьмарити ринок дорогоцінних металів, активи яких сумарно становлять майже 230 мільярдів доларів, тоді як активи койнів можуть сягнути – 300 мільярдів доларів.
- Нині Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уже встигла офіційно прийняти декілька заявок від компаній, що домагаються реєстрації спотового EFT на біткойн.